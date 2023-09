Touristes sur le plateau du Vercors : "Des séjours plus longs mais des gens qui ont moins consommé"

"On a des gens qui ont pris des séjours plus longs mais qui ont moins consommé dans les restaurants". Un paradoxe lié à l'inflation, explique Michael Kraemer. Le maire de Lans-en-Vercors et vice-président chargé du Tourisme à la communauté de communes du plateau du Vercors est l'invité de France Bleu Isère ce vendredi 1er septembre.

ⓘ Publicité

loading

Avec des prix alimentaires en hausse de 10%, "on a vu une modification de la consommation", constate l'élu. "On est sur ce phénomène de la "Van Life" avec beaucoup de camping-cars et de vans". A l'inverse, les gîtes de France en Isère ont vu leur fréquentation baisser de 2%.

"On revient aux niveaux de 2019, d'avant-Covid"

Le bilan reste bon, avec un nombre de nuitées qui progresse (+1,9% en région Auvergne-Rhône-Alpes). "On revient aux niveaux de 2019, d'avant-Covid", explique Michael Kraemer, après une année 2022 exceptionnelle avec une hausse de 13% de la fréquentation estivale à l'échelle de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.

Reste la menace de l'inflation et des prix de l'énergie, qui plane en particulier sur les stations de montagne. "La facture de chauffage explose, or, en montagne c'est nécessaire de chauffer, certains propriétaires ont remis le chauffage cette semaine", explique Michael Kraemer.