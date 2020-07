Les touristes de retour à Vézelay avec le début des vacances, malgré le coronavirus

C'était la grande interrogation des commerçants à Vézelay : les touristes répondent bien présents avec le début des vacances scolaires. "Depuis le week-end du 4 juillet, la saison a repris, on voit ceux qui sont sur le chemin des vacances", indique Agnès Millot, directrice adjointe de l'office de tourisme. Après un mois de juin maussade, c'est le soulagement pour les commerçants.

95% de français

"D'ordinaire on a environ 30% de visiteurs étrangers, précise Agnès Millot, mais cette année les français sont largement majoritaires, venant de tous les départements. Il y a une recherche de tranquillité ". C'est précisément ce que cherchaient Nelly et Patrick, deux Sarthois. "C'est la première fois qu'on vient, on voulait partir pas trop loin et on ne voulait pas être les uns sur les autres à la mer", lance Patrick. "On ne voulait pas la foule, être un peu tranquille, et ici ça s'y prête bien", ajoute Nelly.

Quelques étrangers arrivent tout de même depuis une semaine, notamment les belges et néerlandais qui ont des résidences secondaires sur place. Pas d'américains ou de japonais en revanche cette année avec la crise sanitaire. "C'est un _mois de juillet normal, avec une légère baisse de fréquentation_", conclut la directrice adjointe de l'office de tourisme.

La rue principale de Vézelay est plus animée depuis quelques jours © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Musées et restaurants remplis

Dès son ouverture le 4 juillet, le musée Zarvos a pu retrouver les passionnés comme les curieux d'art contemporain. _"_Ça reprend tranquillement mais assez sûrement ! se réjouit la directrice Caroline Fournillon. On a une bonne fréquentation, on voit que les vacanciers arrivent avec les enfants petit à petit". "Dès le 1er juillet, les clients étaient de retour après un mois de juin compliqué, confirme Yann Cousin, gérant du restaurant La Dent Creuse. Le seul souci, c'est qu'avec la distanciation des tables, on est à moitié capacité."

Certains jours, on est obligé de refuser du monde !

Ceux qui n'ont presque que des tables en intérieur sont plus prudents : "ça commence à revenir tout doucement, mais _les clients restent en terrasse, ils hésitent à entrer_", explique Yves, gérant d'une brasserie. "Avec les départs du 14 juillet, ça devrait quand même bouger", espère-t-il. Les grands absents des dernières semaines, reconnaissables à leurs repas en solo, sont les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. "On les voit beaucoup moins cette année", constate la directrice adjointe de l'office de tourisme.