Tourlaville : des Gilets Jaunes s'apprêtent à passer les fêtes sur le rond-point dans leur nouveau QG

Cherbourg-en-Cotentin, France

Ils sont partis pour passer Noël sur leur rond point ! Des gilets jaunes ont construit ce week-end une grosse cabane au milieu du giratoire de Penesme à Tourlaville. Une sorte de QG où ils se réunissent et décident de faire des barrages filtrants quand ils sont assez nombreux.

"Il ne manque plus que la douche"

25 mètres carrés de surface, 2 mètre de hauteur sous le toit en bâche, des mur en planches : le "QG" peut abriter une trentaine de Gilets Jaunes en cas de gros temps. A l'intérieur on trouve une deuxième cabane qui fait office de garde-manger, des canapés et une table. A l'extérieur, des toilettes de chantier. "Il ne manque plus que la douche, mais ça fait du bien,", reconnait Jonathan. "Quand j'ai passé des nuits froides à bloquer la gare maritime, sans abris, on était 4 à s'abriter sous une petite bâche, c'était limite. Maintenant les gens prendront plus facilement la relève."

#Cherbourg 20 mètres carrés, 2 mètres de hauteur sous plafond, toilettes sur le palier, proche arrêt de bus : les #GiletsJaunes ont construit leur QG sur le rond-point de Penesme pic.twitter.com/WfAekgqIuC — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) December 9, 2018

D'autant que l'endroit n'est pas choisi par hasard : il est accessible à pieds ou en bus (l'arrêt est à 5 minutes à pieds) par les Gilets Jaunes cherbourgeois. "Ce passage est très emprunté, tout le monde peut nous voir", détaille Jonhatan.

Un sapin en bois avec des cagettes.

Depuis le début du mouvement, "Polo" se mobilise sur le rond-point des Tourelles. Il est là "au moins jusqu'au nouvel an ! ". En tous cas, la déco du "QG" est prévue pour ça : un Père Noël en plastique accroché sur la porte d'entrée et un sapin bricolé avec des cagettes.

La mairie de Cherbourg en Cotentin dit être informée et signale que ça ne pose pas de problème tant que les éventuels barrages sont filtrants. La préfecture est aussi au courant mais n'a délivré aucune autorisation.