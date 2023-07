Tourneur sur bois, le plaisir du jeune retraité ardéchois Jean-Paul Leyris

Le bois ciré est brillant, avec des touches pétillantes colorées dans les trous rebouchés avec de la résine. Les objets fabriqués par Jean-Paul Leyris sont finement ouvragés, et se regardent comme des œuvres d’art. Ce sont les créations d’un passionné du bois, qui laisse les formes d’origines s’exprimer et aime les pièces torturées par la vie, pleines de nœuds. Ces morceaux de bois lui causent des difficultés mais font les plus belles réalisations. Pour France Bleu Drôme Ardèche, Jean-Paul Leyris nous fait visiter son atelier et présente son travail.

ⓘ Publicité

Suivez cet artisan sur le site de sa petite société, Déco-bois JPL .

📻 Ecoutez notre reportage avec Jean-Paul Leyris

loading

Le fameux tour à bois, qui permet de façonner les créations de Jean-Paul Leyris. © Radio France - A.W.