Tournon-sur-Rhône : dépollution du site ITDT terminée, le projet de logements et bureaux va se préciser

Une nouvelle étape dans l'aménagement de la friche ITDT, au Nord de la ville de Tournon-sur-Rhône. L'usine textile Impression et Teinture de Tournon a mis la clé sous la porte en 2008. Il y a plus de 4 ans, un projet de construction de bureaux, logements et d'un cinéma avait été présenté. Le sujet était au menu du conseil d'Arche Agglo mercredi soir et le sera au conseil municipal de Tournon ce jeudi soir. Pour l'instant, seule la dépollution du site est bouclée.

ⓘ Publicité

L'établissement public EPORA chargé de démolir, désamianter, dépolluer le site a pris un an et demi de retard avec la crise du Covid-19. Ce travail là s'est terminé en fin d'année. L'établissement public revend donc le terrain, le foncier à la commune. C'est l'objet des délibérations étudiées en conseil municipal et conseil d'agglomération. Les collectivités peuvent donc désormais lancer les démarches administratives, les demandes de fonds, et les études plus précises.

Premiers coups de pioche attendus en 2025

Il est toujours question de logements et de bureaux sur une partie des 7 hectares du site. Les premiers coups de pioche ne sont pas attendus avant 2025 explique Alexis Gante, chargé d'opération sur ce projet ITDT : "en 2023, on a une grosse année d'études et de réflexion. Il y a les enjeux et les ambitions de développement durable que, maintenant, il faut transcrire opérationnellement. En 2024, il y aura toutes les démarches d'autorisations et des consultations d'opérateurs immobiliers. Pour des premiers coups de pioches en 2025."

Il n'est plus question de cinéma pour l'instant. Le porteur de ce projet, fragilisé par le Covid, n'a pas souhaité poursuivre. Là-dessus, la réflexion est aussi ouverte.