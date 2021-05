Tours : 100 à 150 personnes ont manifesté contre la réforme de l'assurance chômage

Ils ne désarment pas. Les représentants du monde de la culture et notamment les intermittents du spectacle ont manifesté dans les rues du centre-ville de Tours ce samedi après-midi. Ils étaient entre 100 et 150. Ils demandent toujours le retrait de la réforme de l'assurance-chômage.

A l'appel de l'Union syndicale solidaire 37, le cortège est parti de la place de la préfecture à Tours avant de sillonner les rues du centre-ville, rue nationale, place Jean Jaurès notamment.

Le texte doit entrer en vigueur le 1er juillet et prévoit notamment une modification des indemnités. Une réforme qui serait plus pénalisante pour ceux qui alternent entre petits contrats et période d'inactivité.