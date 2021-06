Saint-Pierre-des-Corps : 15 000 personnes contre la vente du Magasin général, ancien site de la SNCF

C'est l'histoire d'un sursaut citoyen impressionnant. En moins d'une semaine, près de 15.000 personnes ont signé une pétition contre la vente du Magasin général de Saint-Pierre-des-Corps à une entreprise privée, filiale de Vinci.

Un site à l'abandon

L'ancien site de stockage de la SNCF, abandonné en 2006 et racheté par la ville six ans plus tard, est un symbole de l'histoire et de la culture cheminote de la ville. Les citoyens sont bien décidés à garder le site accessible. Et quel site ! Une armature de béton percée de fenêtres, qui couvre 28.000 mètres carré de surface, sur un terrain de 56.000 mètres carré. Des travaux de plusieurs milliers d'euros devront être engagés pour dépolluer et réhabiliter le lieu.

Près de 200 personnes mobilisées

Dès l'annonce de la vente, il y a un mois et demi, un collectif et un projet sont nés. A l'origine créé par une dizaine de personnes, "Réveil du Magasin général" est aujourd'hui porté par quelques 200 Corpopétrussiens, dont Jennifer Champion. La jeune femme fait partie de ceux qui ont lancé la pétition et elle ne s'attendait pas à un tel engouement.

Il n'y a pas eu d'appel d'offres ni d'appel à projet de la part de la mairie. On est visiblement des centaines à se sentir concernés donc la démocratie citoyenne doit intervenir - Jennifer Champion, habitante de Saint-Pierre-des-Corps.

Une alternative écologique

L'objectif : installer entre les murs de béton un "tiers-lieux" écologique et solidaire fait pour et par les habitants. Le collectif aurait déjà trouvé des investisseurs, et fait une proposition de rachat du site au même prix, soit trois millions d'euros. Une proposition qui n'aurait "même pas été étudiée" par la municipalité.

De chaque côté, le ton reste néanmoins courtois : si le collectif d'habitants ne souhaite pas la vente du Magasin général, il ne s'oppose pas non plus à l'implantation de l'entreprise de biotechnologie sur le territoire. La mairie assure de son côté être intéressée par le projet de tiers-lieux, mais elle demande à ce qu'il soit fait autre part.