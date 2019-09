Tours : 150 pompiers et agents hospitaliers manifestent contre le manque de moyens

A l'appel de l'intersyndicale, 150 pompiers et agents hospitaliers ont manifesté ce jeudi contre la souffrance au travail, et le manque de moyens. Ils estiment que toute la chaîne de secours est en difficulté.

Tours, France

Environ 150 pompiers et agents hospitaliers ont manifesté ce jeudi après-midi à Tours contre le manque de moyens, la fermeture de lits. Ils demandent des revalorisations de salaires, et ont manifesté, à l'appel de FO Santé 37, Sud Santé 37, Sud Santé Sociaux 37, Inter-Urgences et SPASDIS-CFTC 37, jusqu'à l'ARS puis la Préfecture.

Certains manifestants arboraient des pancartes où l'on pouvait lire : "Arrêtez de nous saigner", ou "Soigne et tais-toi" !