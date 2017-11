Tours : 1500 manifestants contre les ordonnances Macron

C'était la quatrième manifestation à Tours contre les ordonnances Macron. Celle de jeudi a rassemblé 1500 personnes.

1500 personnes ont défilé hier dans les rues de Tours ce jeudi à l'appel de la CGT, de FO, Sud-Solidaires et de la FSU mais aussi du PCF et de la France Insoumise. C'était la quatrième manifestation contre les ordonnances Macron. Sur la banderole en tête du défilé, on pouvait lire "Non aux ordonnances", un cortège où on manifeste autant contre ces réformes que sur la façon dont elles sont menées.

C'est un ras-le-bol général

Dans le cortège, on trouvait peu de jeunes et peu d'actifs. Une manifestation plus politique que sociale, les personnes présentes dénonçant le rapport de force qu'aurait mis en place selon eux le Président Macron en France pour favoriser le patronat et les actionnaires.