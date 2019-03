Tours : 2.000 jobs d’été à décrocher aux Halles ce mercredi

Tours, France

Le Bureau Information Jeunesse organise ce mercredi 27 mars de 10h à 18h, son forum « Jobs d’été » aux Halles de Tours. Au total 2000 jobs seront à pourvoir pour 24 entreprises présentes.

Plusieurs secteurs seront représentés : l’assurance et l’assistance par téléphone, la grande distribution, la banque, le tourisme, l’animation, l’agriculture, l’hôtellerie-restauration. Par ailleurs, des professionnels informeront et conseilleront les jeunes sur le droit du travail, le marché de l’emploi, les jobs à l’étranger et la mobilité européenne.

Il faut venir avec son CV et sa photo. Les entretiens durent 10 minutes. C’est à la salle polyvalente des Halles.