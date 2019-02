Tours : 2ème Nuit de l'orientation ce jeudi à l'hôtel de ville

La manifestation ouverte aux collégiens, lycéens et étudiants se déroule à l'hôtel de ville de 17h à 21h. Elle permet de découvrir différents métiers via des speed-dating avec les professionnels de 22 secteurs.

Tours, France

Ce jeudi, la CCI d'Indre-et-Loire organise sa 2ème Nuit de l'orientation à l'hôtel de ville de Tours. La manifestation est destinée aux collégiens, lycéens et étudiants et parents. Elle permet de découvrir différents métiers via notamment un speed-dating. Plus de 90 professionnels sont présents pour 22 secteurs d'activité.

L'année dernière, la manifestation avait attiré 2.000 personnes. Elle se déroule de 17h à 21h. Cette année, 7 espaces sont proposés.

Espace Speed dating des métiers

Rencontre 90 professionnels qui te feront découvrir leur métier et répondront à tes questions

Espace Orient'express

Pose tes questions aux conseillers d'orientation

Espace Digital

Découvre quel métier est fait pour toi grâce à un logiciel d'orientation

Espace Gaming

Avec Malorian

Atelier Coding

Avec le Cefim, l'école du web et des réseaux et Palo Altours

Espace Partenaires

Viens rencontrer les partenaires de la Nuit de l'Orientation

Espace Animations :

DJ, borne à selfie, grapheur, bartenders...

L'entrée est gratuite.