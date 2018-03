Forte mobilisation ce jeudi matin dans les rues de Tours pour la défense des services publics et contre la réforme du statut des cheminots. Ils étaient au moins 5.000 personnes à défiler. Il n'y eu aucun incident.

Plus de 5.000 personnes ont défilé ce jeudi matin dans les rues de Tours pour la défense du service public, et contre la réforme ferroviaire du gouvernement. A l'appel de la CFTC, CGC, CGT, FAPT, FO, FSU et Solidaires d'Indre-et-Loire, le cortège a défilé de la place de La liberté, jusqu'à la rue Nationale, puis retour vers la place Jean Jaurès.

Les manifestants dénoncent le gel du point d'indice des fonctionnaires, la hausse de la CSG, les coupes budgétaires, la suppression des emplois, sans oublier la réforme du ferroviaire.

5000 manifestants à #Tours pour la défense des services publics. pic.twitter.com/i2f1GVkmNW — France Bleu Touraine (@FBTouraine) March 22, 2018

Dans le cortège on trouvait des cheminots, des étudiants, mais aussi du personnel hospitalier qui dénonce des conditions de travail déplorables.

Avec cette journée de grève, beaucoup de services publics sont fermés ou tournent au ralenti. Le réseau Bus et Tram du réseau Fil Bleu est lui aussi perturbé ce matin avec le défilé des manifestants.