Tours : 70 commerçants mis en demeure par la mairie pour non-respect des règles sur l'éclairage nocturne

C'est un avertissement. La mairie écologiste de Tours va envoyer un courrier à plusieurs commerçants du centre-ville dans les prochains jours afin qu'ils se mettent en conformité avec la loi sur l'éclairage nocturne. Suite à un récent contrôle de la police municipale, les agents ont constaté que près de 70 magasins situés rue Nationale, avenue de Grammont, rue de Bordeaux ou autour des Halles, ne respectaient pas la loi puisque tout ou partie de leurs dispositifs lumineux (les enseignes ou les vitrines) étaient encore allumés à des heures où ce n'est plus autorisé.

1.500 euros d'amende

La mairie de Tours effectuera de nouveaux contrôles, comme le lui permet un arrêté du ministère de la Transition écologique, suite à l'envoi du courrier. Si les infractions sont de nouveau constatées, elle menace les commerçants d'une amende pouvant aller jusqu'à 1.500 euros.

Que dit la réglementation ?

La réglementation oblige les commerçants à éteindre leurs enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin lorsque l'activité a cessé, et une heure avant et après l'activité si celle-ci est nocturne. Au sujet des éclairages intérieurs - et notamment les vitrines - ils doivent être éteints au plus tard 1h après la cessation de l'activité et peuvent être rallumés à 7h au plus tôt, ou 1h avant le début de l'activité si celle-ci démarre plus tôt.