Tours : 700 personnes dans les rues pour réclamer le retrait du projet de loi sur la sécurité globale

Un cortège beaucoup plus classique cette fois-ci et très politisé, avec les syndicats FO, CGT, Sud-Solidaires, FSU, des partis comme le Parti Communiste, le Nouveau Parti Anticapitaliste, Lutte Ouvrière, et le mouvement Extinction Rébellion. Le cortège est parti à 15h00 de de la place Jean-Jaurès, puis a emprunté la rue Nationale, rue des Tanneurs, les halles, et retour devant l'hôtel de ville. La manifestation s'est déroulée sans incident.

Sylvain Fauvinet est l'un des membres du NPA en Touraine, le Nouveau Parti Anticapitaliste. Il n'attend rien d'autre d'Emmanuel Macron que le retrait de l'ensemble du projet de loi sur la sécurité globale. L'intervention du président de la République sur la plate-forme Internet "Brut" l'a laissé insensible, de la "comm" dit-il

Sylvain Fauvinet, du NPA en Touraine, estime que les banlieues sont victimes de la répression policière Copier

Une pancarte qui résume l'état d'esprit des manifestants © Radio France - Denis Guey

En tête du cortège, une centaine de jeunes avec des pancartes très explicites comme "filmé ou être tué" ou "vos armes tuent, nos caméras alertent". L'un de ces jeunes anonymes raconte son expérience

J'étais à Strasbourg avec un gamin qui a pris un tir de LBD alors qu'il n'était pas manifestant, y' quand même un très gros problème

Un slogan inspiré des propos mêmes du président de la République © Radio France - Denis Guey

Chez les syndicats, Force Ouvrière refuse le terme de violences policières mais pas du tout dans le même esprit qu'Emmanuel Macron.Grégoire Hamelin, son secrétaire départemental

Nous, on parle de violence gouvernementale car derrière il y a une dérive autoritaire dans le pays, et les lois de monsieur Macron sont en fait posées pour tenter de juguler la crise sociale qui va exploser en 202 -Grégoire Hamelin, FO

Entre les syndicats et les partis politiques, la représentante du groupe de désobéissance civile Extinction Rébellion tente aussi de faire entendre sa voix

Cette loi engendre trop de dérives sécuritaires pour la presse, les manifestants, il faut vraiment la retirer, c'est une déviance assez grave -Maud, Extinction Rébellion

La revendication du jour était contenue dans la banderole de tête du cortège: " + de sécurité sociale, moins de sécurité globale, révolte générale".