Tours : "93 salariés sacrifiés à SES, joyeux Noël"

Tours, France

C'était la première journée de négociation ce mardi entre direction et organisations syndicales à l'entreprise SES à Tours-Nord. Un débrayage était d'ailleurs organisé aujourd'hui à l'appel de FO et de la CGT. La semaine dernière, le lundi 2 décembre, 93 salariés du site spécialisé dans la fabrication de panneaux autoroutiers (panneaux de signalisation, panneaux à messages variables....) ont appris qu'ils allaient être licenciés l'année prochaine. Seuls 9 salariés devraient être reclassés dans l'autre site tourangeau, celui de Chambourg-sur-Indre, qui compte 88 personnes. Les salariés de SES à Tours-Nord estime que le propriétaire du site, le groupe Colas-Bouygues, a laissé l'entreprise agoniser. D'où un sentiment d'immense gâchis.

Pour ceux qui ont 55 ans, trouver du boulot, ça va être difficile

Cette colère aussi, elle était matérialisée ce mardi par une mise en scène glaçante. Un cercueil avec inscrit en lettre noire 1973-2020, et un peu plus loin un mannequin, symbolisant un ouvrier, la tête coupée et le corps allongée sur une guillotine. Wilfried, 14 ans d'ancienneté. "Moi j'ai 14 ans d'ancienneté et on savait qu'on avait des difficultés, mais là, c'était net. Ils ont coupé la branche. C'est un choc pour nous. Il n'y a eu aucun investissement. On a acheté 2 vielles machines. On a laissé la boîte mourir". Pierre, 57 ans, rajoute "qu'un contrat avec la SNCF n'a pas été renouvelé. L'appel d'offres avec les anglais n'a pas été signé non plus". "On savait qu'on était dans le rouge, et là ils nous virent comme des chiens".

Ils nous virent comme des chiens - Pierre, 31 ans d'ancienneté

SES a vu passer 6 directeurs en 10 ans. En une décennie, les salariés affirment qu'il n'y a eu quasiment aucun investissement, et la branche commerciale a été sabordée, ce qui complique les choses pour répondre aux appels d'offres. A cela il faut ajouter une mauvaise gestion, alors que SES appartient au groupe Colas-Bouygues. Dominique, salarié depuis 28 ans, attend beaucoup des négociations. "Il y a du bénéfice chez Colas : 11 milliards de chiffre d'affaires et un bénéfice net de 140 millions. C'est une sacrée somme. Moi j'ai 28 ans d'ancienneté, si je pouvais partir avec 33 mois de salaires, ce serait pas mal". Une deuxième réunion de négociation doit se tenir jeudi entre syndicats et direction. Devant les bureaux où se déroulent les discussions, les salariés ont déployé une banderole où l'on peut lire : "93 salariés sacrifiés - Joyeux Noël".