Tours : anti et pro PMA ont manifesté au même moment dans les rues du centre ville

Environ 650 personnes se sont retrouvés dans les rues de Tours ce dimanche. Deux cortèges bien distincts, les anti PMA d'un côté avec le collectif "Marchons enfants" qui avait appelé à manifester en France et le mouvement LGBTI qui est pro PMA et qui a organisé une contre-manifestation.

Anti et pro PMA se sont retrouvés dans les rues de Tours ce dimanche. En tout, environ 650 personnes ont défilé depuis les Halles jusque dans le centre ville avec très souvent de la provocation verbale. Le collectif "Marchons enfants" avait appelé à manifester dans une soixantaine de villes en France contre le projet de loi bioéthique et en particulier contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. A Tours, le mouvement LGBTI a organisé une contre-manifestation et les deux rassemblements se sont retrouvés place Gaston Paillhou.

La mobilisation de LGBTI à Tours, aussi place Gaston Paillhou © Radio France - Jean Lebret

Les deux cortèges ont défilé dans le centre-ville de Tours, un peu dans la cacophonie, les uns empêchant les autres la diffusion de leurs messages.

Ce projet de loi bioéthique a été voté en deuxième lecture le 1er août dernier à l'Assemblée nationale, le projet de loi devant être adopté définitivement dans les prochains mois.