Tours : Appel à la grève de cinq syndicats du CHRU pour le vendredi 8 mars

Indre-et-Loire, France

Cinq syndicats du CHRU de Tours appellent à une grève le vendredi 8 mars, avec rassemblements à 14h30 sur les quatre sites de l'hôpital (Trousseau, Bretonneau, Clocheville et l'Ermitage). La CGT, Sud, la CFDT, la CFTC et CFE-CGC dénoncent les économies qui se poursuivent au sein de l'hôpital, au détriment des agents hospitaliers. La goutte d'eau qui fait déborder le vase en ce début d'année, ce sont des changements dans les prises de congés de l'été prochain. Les agents devront poser quinze jours et non plus trois semaines. La problématique concerne surtout la période de prédilection traditionnelle de début juillet à la fin août. "Cette nouvelle disposition pose beaucoup de problème aux familles dont les enfants sont en vacances, aux familles recomposées, aux papas et mamans seuls avec leurs enfants" explique Saadia Ahed, pour la CFDT du CHRU.

Une pétition circule dans les services et sera remise ce vendredi 8 mars à la direction du CHRU

Pourquoi cette évolution dans la prise de congés estivaux? Parce que l'hôpital veut encore réduire le recours aux remplaçants. "Les agents hospitaliers font déjà beaucoup d'efforts" dit François Baudry, pour Sud-Santé. "Les agents ne sont pas corvéables à souhait, il doit pouvoir avoir comme tout le monde ses temps de repos pour exercer au mieux son métier". Selon les syndicats, les arrêts maladies, les burn-out et les accidents du travail de salariés sont en hausse au sein du CHRU de Tours. C'est la conséquence selon eux des économies imposées par l'Etat. "Tous les hôpitaux en France sont logés à la même enseigne" explique la CGT, "avec un bilan social et humain dommageable pour les agents et les patients".