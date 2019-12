Tours : au moins 5.000 manifestants contre la réforme des retraites

Une même et unique banderole en tête de cortège

Tours, France

C'est un cortège encore bien fourni qui s'est élancé ce mardi à 10h depuis le parvis de la gare de Tours, pour la deuxième journée d'action contre la réforme des retraites à l'appel de la CGT, FO, la FSU et Soldaires. La manifestation du 5 décembre avait attiré plus de 10.500 personnes. Selon les premières informations de notre journaliste sur place, le cortège dépasserait les 5.000 personnes selon la police.

Vers 10h30, le cortège se trouvait à la Rotonde dans le quartier du Sanitas. Il doit ensuite revenir à la Place Jean Jaurès, via l'avenue Grammont. On trouve notamment des pompiers, mobilisés depuis des mois pour demander plus de moyens. Ils ont d'ailleurs boycotté une cérémonie de la Sainte Barbe samedi à Tours. La Sainte Barbe prévue ce week-end est d'ailleurs annulée suite à à cet incident

Dans le cortège, des pompiers toujours mobilisés contre le manque de moyens © Radio France - Denis Guey

Le cortège doit terminer son parcours Place Jean Jaurès © Radio France - Denis Guey

Même si les salariés du public forment le gros du cortège, le privé est aussi représenté. On trouve des salariés de SKF à Saint-Cyr-sur-Loire, mais aussi de TLD à Montlouis-sur-Loire, entreprise spécialisée dans les tracteurs d'aéroport.

L'entreprise TLD représentée dans le cortège © Radio France - Denis Guey

Avec cette 2ème journée d'action, les transports publics sont perturbés, tant sur le réseau Fil Bleu (Tram et Bus), qu'à la SNCF. Les écoles sont aussi perturbées. Trois écoles de Tours sont fermées toute la journée et 32 écoles mettent en place un service minimum.