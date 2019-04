Tours : au moins trois policiers et gendarmes proches du burn-out

Tours, France

Depuis le début de l'année, ce sont près de 26 policiers et gendarmes qui se sont suicidés en France. Pour l'instant, aucun ne venait d'Indre-et-Loire mais d'après David Debono, le secrétaire départemental adjoint de SGP Police-FO, deux ou trois policiers et gendarmes seraient en proie au burn-out. " Des fonctionnaires de police en souffrance en Touraine : on en a. Et il y a une rotation dans ces personnes, c'est-à-dire que certains s'en sortent mais de nouveaux tombent en détresse psychologique et morale. _"_

Il faut prendre conscience de ces problèmes maintenant avant qu'on ait un suicide dans nos rangs - David Debono, le secrétaire départemental adjoint de SGP Police-FO

Pour lui, cette situation s'envenime depuis de nombreux mois à cause de " méthodes managériales de la part de notre directeur départemental de la sécurité publique (Christophe D'Hayer, NDLR), qui reste insensible à cela. C'est une situation que nous avons dénoncée à la préfète d'Indre-et-Loire et nous attendons vraiment que cela change. "

" Il faut prendre conscience de ces problèmes maintenant avant qu'on ait un suicide dans nos rangs. Donc c'est à nous, entre collègues, de se soutenir et de rester vigilants mais c'est surtout à notre direction de faire changer les choses ", conclut le secrétaire du syndicat SGP Police-FO.