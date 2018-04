Tours, France

Débutée il y tout pile deux semaines, la mobilisation sociale des cheminots commence à se ressentir sur l'activité des commerçants du quartier de la gare. Cette mobilisation entraîne logiquement une baisse des passages dans les commerces du coin : "C'est sûr qu'on a notre carnet de réservations qui est bien vide depuis deux semaines. On a moins 20 % de réservations par rapport à d'habitude.", explique Valérie, du restaurant l'Odéon, place de la gare.

Jusqu'à -60 % pour certains commerçants

Certains commerçants sont dans une situation beaucoup plus délicate, comme Nicolas, gérant du Resto'quai : "Des annulations, des reports de réservations. En tout, depuis le début de la grève, on a perdu 60 % de notre fréquentation. D'habitude, on a 65 couverts par jour. Là, on a du mal à atteindre 25. Si cette grève continue longtemps, on va avoir du mal à tenir."

Même chose pour la mythique briocherie de la gare. Même chose pour le Grand Hotel qui dit avoir subi "une vingtaine de réservations annulées depuis le début de la grève".

Des bons côtés à la grève quand même ?

Mais tout ne saurait pas être tout noir pour les commerçants. En tout cas pas pour Matthieu, serveur au café Leffe, collé à la gare : "Nous, on reçoit beaucoup de frustrés. Des gens qui sont venus prendre leur train. Mais comme il a trois heures ou quatre heures de retard, ils viennent patienter ici en prenant un café."

Et pour Patrick, gérant du bar-tabac Le Saint-Claude, la grève, c'est même positif : "La grève des cheminots nous apporte une énorme clientèle du covoiturage ou des bus. Et ça, c'est plutôt pas mal en matière de fréquentation."