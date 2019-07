Tours : ces magasins climatisés qui gardent leurs portes ouvertes pendant les soldes

Tours, France

Cela fait près d'une semaine que les soldes ont débuté partout en France, un peu dans l'indifférence générale. Un peu plus de la moitié des français trouve que les soldes ne servent plus à rien, d'après un sondage Odoxa. Plus que jamais donc, les magasins ont besoin d'attirer des clients. Certains n'hésitent pas à laisser les portes grandes ouvertes alors même que la climatisation tourne à plein régime. La technique n'est pas nouvelle mais elle pose de vraies questions de gaspillage d'énergie. Dans la rue nationale à Tours, une douzaine d'enseignes pratiquent cette technique. Le plus souvent, on ne souhaite pas s'expliquer.

Je ne vois pas en quoi ça peut stopper les clients - Céline, une Tourangelle qui fait les soldes.

Les magasins qui pratiquent cela sont divers : pharmacie, commerces, bureau de tabac... Et même un magasin qui vend justement des produits en lien avec la nature. Ici, nous confie une vendeuse, " on peut laisser une porte fermée, mais les 3 autres doivent rester ouvertes ". C'est une consigne de la direction. Ces directives sont les mêmes partout, comme l'explique cette vendeuse dans un magasin de cosmétiques. " On ne veut pas que les portes soient fermées car sinon les clients n'auront pas le réflexe d'entrer dans le magasin."

" D'un point de vue écologique, c'est dramatique "

Alors forcément, ces méthodes laissent un peu perplexe, les Tourangeaux qui font les soldes. " On peut laisser les portes fermées et rentrer, je ne vois pas en quoi ça peut stopper les clients", explique Céline, chargée de plusieurs sacs plastiques. Antoine, lui, pense qu'il s'agit " d'un réflexe : on a chaud donc on rentre. Et ça fonctionne bien, sinon ils ne feraient pas ça. Après, d'un point de vue écologique, c'est dramatique. Personnellement j'y suis assez sensible, donc ça me gêne vraiment ".

D'autant que d'après une étude de Météo France, les climatisations qui fonctionnent en centre-ville ont un effet. Cela peut aller jusqu'à une augmentation d'un degré sur la température globale.