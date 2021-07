Tours : Coallia déplore des hébergements insalubres pour les demandeurs d'asile et réfugiés

En grève vendredi 2 juillet, le personnel rencontre la direction ce lundi pour discuter des mauvaises conditions d'hébergement des demandeurs d'asile. Un parc immobilier vétuste, des logements indignes et insalubres, ce qui gène les travailleurs sociaux et le personnel technique, en sous-effectif.

Ils étaient 25 à faire grève vendredi 2 juillet en matinée. Le personnel de Coallia Tours, association qui vient en aide aux personnes en précarité de logement, demandeurs d'asile et réfugiés, est vent debout contre sa direction. Il demande plus de moyens pour rénover les hébergements, et surtout davantage de personnel technique.

La structure spécialisée dans l'hébergement social et médico-social peut accueillir en urgence les demandeurs d'asile et provisoirement les personnes réfugiées. Elle compte 115 hébergements, entre la résidence sociale située rue de la Bergeonnerie à Tours et les 62 appartements éclatés dans l'agglomération de Tours. La vétusté et l'insalubrité est telle qu'une dizaine de logements sont actuellement verrouillés et ne peuvent être attribués, faute de réhabilitation, faute d'agents techniques.

Un seul agent technique pour un travail colossal

Au lieu de trois agents techniques habituellement à Tours, il n'y en a qu'un en ce moment, Boujemaa, qui est en plus de cela surchargé. Entre les débouchages de WC intempestifs, l'électricité qui coupe ici et là, les prises qui ne fonctionnent plus, les appartements à refaire, il faut être partout, tout le temps et en même temps. Le manque d'effectif est criant s'insurge Boujemaa, "d'habitude on est trois, là, je suis seul. On tombe comme des mouches dans l'équipe technique à cause des arrêts maladies dus à la surcharge. Tellement mon responsable technique n'arrivait pas à gérer, il a fait un burn-out".

Des crottes de cafards sont présents, par centaines, sur les placards de certaines cuisines © Radio France - Adel Beloumri

Cafards, punaises de lit, vétusté

Christèle, intervenante sociale, est elle contrainte de pallier au manque d'agents technique par moment. comme d'autres collègues. Même les travailleurs sociaux mettent la main à la pâte pour déboucher des wc ou encore faire le ménage dans certains logements. "Quand les personnes rentrent, il y a le minimum. Mais un minimum qui devient indigne à force". Elle explique qu'il n'y a pas assez de moyens pour entretenir les logements de Coallia à Tours. Un manque d'entretien déplorable, qui mène à la présence à de nombreux nuisibles tels que des cafards et des punaises de lit, et qui court-circuite le travail des assistants sociaux "ça vient nuire notre accompagnement puisque les gens sont parasités par les problèmes de logement".

Le personnel de Coallia dénonce donc le choix de l'association de réduire au minimum la filière technique et demande à la direction plus de techniciens pour pallier à cette insalubrité qui met mal à l'aise tout le monde.