Tours dans le Top 10 des villes françaises où il faut investir dans le locatif

Tours est une ville très appréciée des investisseurs pour le locatif. Depuis 3 ans, le marché des studios et des T2 est très actif. La ville se classe 8ème ville française où il faut investir selon Se Loger, en raison de la rentabilité des biens et des prix d'achats modérés.

La ville de Tours fait partie des 10 villes françaises où il faut investir absolument selon le palmarès Se Loger. Avec les très faibles taux d'intérêt, acheter pour louer son bien aux étudiants est devenu très avantageux selon Se Loger qui classe Toulouse comme première ville où il faut investir (3.382 euros/m2 / +6% sur un an). Tours est donc 8ème de ce classement, avec un avantage très intéressant vis-à-vis de ses concurrents.

Un prix d'achat qui reste très abordable

En effet, contrairement à Toulouse, où les prix ont augmenté de 6% pour les studios et les T2 l'année dernière, les prix à Tours n'ont augmenté que de 0,4% en 1 an, soit un prix au m2 de 2.422 euros. Et 2.422 euros en moyenne, c'est très inférieur à la moyenne hexagonale, plus de 3.600 euros au m² ! Du coup les investisseurs, intéressés par le ratio achat/loyer se précipitent depuis 3 ans sur ces petites surfaces, et cela s'accentue en 2019. Vincent Briand, de l'agence Era et président de la FNAIM 37, explique que la saison a démarré très tôt. Dès le mois de mai/juin, on avait déjà de fortes demandes sur les petites surfaces, et fin juillet on avait déjà loué une partie du stock qu'on avait.

La rentabilité est de 6 à 7% à Tours, pour des taux d'intérêt d'emprunt autour de 1%. C'est donc très intéressant - Vincent Briand, président de la FNAIM 37

Les biens les plus recherchés se trouvent dans l'hyper-centre, du côté de la gare, près des facultés (Bretonneau et Deux Lions) et à Grandmont ou près de l'IUT Tours-Nord. Dans ces secteurs, les biens sont en voie de raréfaction. Par ailleurs, le loyer moyen sur Tours reste aussi abordable, 523 euros, d'où une rentabilité brute annuelle de 6 à 7% pour les investisseurs, pour des taux d’intérêt d'emprunt qui tournent autour de 1%. . .C'est mieux que le livret A, ironise Vincent Briand.