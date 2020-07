Tours : dans les supermarchés, l'obligation du port du masque rassure les salariés

Ce lundi 20 juillet, le port du masque devient obligatoire dans tous les lieux publics clos. Sinon, il vous en coûtera 135€ d'amende. Voici la liste des commerces concernés :

Magasins de vente, centres commerciaux

Administrations et banques

Restaurants et débits de boissons

Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas

Hôtels

Salles de jeux, établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement

Bibliothèques, centres de documentation

Établissements de culte

Établissements sportifs couverts

Musées

Les salariés des supermarchés rassurés

À Auchan de Tours Nord, les employés accueillent la nouvelle d'un bon œil, notamment Sandrine. Cette hôtesse de caisse travaille ici depuis 30 ans : "On était tous dans l'attente de cette mesure. Ça va rassurer les hôtesses et les clients car _ces derniers se demandaient pourquoi ils portaient un masque et d'autres non_."

Ce n'est donc plus à Sandrine, ni à Julien de faire la police. Ce manager du rayon épicerie et rayon bio explique qu'il avait parfois du mal à se faire entendre car "on a pas cette légitimité qu'un soignant peut avoir. Certains ne respectent pas forcément les distances de sécurité. On a plus besoin de leur dire de prendre leurs distances".

Pour que cette semaine de transition se déroule bien, le directeur du site, Lionel Perrone, a fait venir un agent de sécurité supplémentaire : "Sur l'entrée principale du magasin, ça va être plus facile à gérer. Sur la deuxième entrée qui est en libre-service, on a décidé de filtrer avec un agent en plus." Il a également mis des masques en vente à l'unité au cas où les clients oublieraient de venir avec le leur. Ils coûteront 50 centimes l'unité.