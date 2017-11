Tours : débrayage chez Euro Engineering, une filiale d'Adecco

Débrayage ce matin pendant une heure devant le site d'Euro-Engineering à Tours, une filiale d'Adecco. Une quinzaine de salariés ont participé à cet arrêt de travail, soit la moitié de l'effectif tourangeau, pour demander des revalorisations de salaires.

Une quinzaine de salariés d'Euro Engineering a débrayé ce matin pendant une heure, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires à l'appel de FO, Solidaires, la CFTC et la CFDT. Les syndicats réclament des hausses de salaire générales, et non au cas par cas, après deux années difficiles pour cette filiale d'Adecco, spécialisée dans la recherche de collaborateurs spécialisés pour de grandes entreprises comme SKF, Bosch....

La CFDT réclame notamment 1,5% de hausse générale pour tous les salariés, estimant que l'activité est en forte hausse en 2017, et que les perspectives sont très bonnes pour 2018. Mais pour l'instant la direction refuse catégoriquement. Le site d'Engineering de Tours compte une trentaine de salariés, une cinquantaine en Région Centre Val-de-Loire. Le groupe emploie en France 700 personnes (une centaine a participé au débrayage au niveau national). Les syndicats s'inquiètent aussi d'une éventuelle fusion, avec une autre filiale d'Adecco, Modis. Un regroupement qui pourrait entraîner des économies de personnel.