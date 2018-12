1.200 manifestants défilent dans les rues de Tours à l'appel des syndicats

A l'appel de plusieurs syndicats 1.200 personnes manifestent ce vendredi dans les rues de Tours. Le cortège a quitté la place de la Liberté peu avant 15h, direction la Préfecture de Tours. Les organisations espèrent attirer des lycéens et des gilets jaunes grâce à des revendications assez larges.

Tours, France

La manifestation à l'appel des syndicats s'est élancée peu avant 15h de la Place de la Liberté, direction la Préfecture de Tours où auront lieu les prises de parole. On compte 1.200 manifestants, selon le comptage des forces de police. Dans le cortège on trouve beaucoup de retraités, une petite centaine d'étudiants assez bruyants en tête de la manifestation, et une dizaine de gilets jaunes. Il faut dire que depuis l'apparition du mouvement des gilets jaunes, les syndicats comme les partis politiques sont tenus à distance.

On trouve quelques rares gilets jaunes dans le cortège © Radio France - Boris Compain

C'est d'ailleurs pour attirer les gilets jaunes et aussi les lycéens que l'appel à manifester est large avec des revendications qui vont de la hausse du SMIC, à la sauvegarde des services publics en passant par la fin de Parcoursup ou l'abandon de la réforme du lycée et du baccalauréat.

Des revendications assez larges © Radio France - Boris Compain

Quatre organisations syndicales (CGT/FO/FSU/Solidaires) appellent les salariés à se mobiliser. C'est la CGT qui est massivement représentée (3/4 du cortège). Parmi les manifestants, on peut apercevoir des banderoles de l'usine SKF de Saint-Cyr-sur-Loire, du Conseil Départemental, et de la Métropole de Tours.