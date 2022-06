Tours : des crèches et des cantines scolaires fermées ce jeudi en raison d'une grève des agents municipaux

Les agents municipaux de la ville de Tours sont de nouveau appelés à la grève ce jeudi 16 juin, par l'intersyndicale, en protestation à la perte de leurs jours d'ancienneté. Ils réclament, en contrepartie, une hausse des salaires de 120 euros nets par mois.

Ce mouvement social oblige la mairie à fermer plusieurs établissements d'accueil de la petite enfance. La halte-garderie de Rochepinard, le multi-accueil des Tanneurs et la crèche collective des Fontaines sont concernés. Pour le multi-accueil Leccia, seule la section des moyens-grands sera fermée. La section grands ne pourra pas ouvrir non plus à la crèche collective Heurteloup, tout comme la section bébés de la crèche collective Paul-Louis Courier.

Possibilité d'apporter un pique-nique pour deux écoles

La restauration scolaire est également perturbée. Il n'y aura pas de cantine ni la possibilité d'apporter un pique-nique dans les écoles Grécourt, Mirabeau, Paul-Louis Courier et Daudet. En revanche, dans les écoles Gide et Vigny-Musset, les parents peuvent emmener un casse-croûte pour leurs enfants.