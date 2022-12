Tours : des habitants privés de chauffage et d'eau chaude

Alors que les températures baissent, des habitants de Tours ont été privés de chauffage pendant plusieurs jours. Les locataires de la résidence Fontaine Pottier, tenue par les bailleurs sociaux Ligéris et Square Habitat ont des problèmes de chauffage régulièrement. Mais le week-end du 10 décembre, le pire scénario est arrivé : par des température négatives, les habitants n'avaient plus de chauffage et plus d'eau chaude pendant tout un week-end.

ⓘ Publicité

16 degrés dans les appartements

Plusieurs pannes ont touché la résidence plusieurs fois ces derniers mois mais vendredi 9 décembre, les locataires reçoivent un message : une pièce a besoin d'être changée, mais ne pourra pas l'être avant le lundi suivant. Les températures hivernales du week-end font tomber les thermostats à 16 degrés...

Un technicien passe le lundi, mais le lendemain, rebelote : très peu d'eau chaude et peu de chauffage.

Les habitants, excédés, ont sorti des chauffages d'appoints, plaids et pulls. Plusieurs ont fait leur douche ailleurs, chez des proches, ou bien ont fait chauffer de l'eau dans une casserole. Mais avec l'inflation, tous se disent que leur argent est jeté par les fenêtres.

Des pannes à répétition

Finalement, Ligéris explique que plusieurs pannes ont touché la chaufferie de la résidence. Puis, une fuite qui a créé un court-circuit. La livraison de la pièce nécessaire a pris plus de temps que prévu. Le bailleur explique même avoir dû récupérer une pièce de leur propre chaudière.

Ligéris attend que tous les problèmes techniques liés à la chaufferie soit réglés pour dédommager ses locataires. Ils ont aussi déposés des chauffages d'appoints pour leurs locataires et relogés certains d'entre eux. Ce vendredi soir, les locataires précisaient que des techniciens étaient passés vérifier le problème collectif, mais aussi individuels.