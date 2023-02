Tours : des perturbations sur plus de la moitié des lignes de bus Fil Bleu le jeudi 16 février

Les perturbations dans les transports en commun s'annoncent limitées, le jeudi 16 janvier, à l'occasion de la cinquième journée de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites : au niveau national, quatre TGV sur cinq et un TER sur deux vont circuler. Le trafic sera normal dans le métro parisien. Dans la métropole de Tours, aussi, les transports en commun devraient être moins perturbés que lors des précédentes journées d'actions.

Des perturbations sur une grosse moitié des lignes de bus

Les perturbations seront moins fortes, mais elles toucheront quand même encore un peu plus de la moitié des lignes de bus de la Métropole tourangelle. Le trafic sera normal sur seulement neuf lignes sur trente, faiblement perturbé sur cinq autres, mais il y aura de nombreux retards ou annulations sur toutes les autres lignes. Il n'y aura même aucune circulation sur les lignes C1, N1 et 58.

Circulation normale sur la ligne de Tramway, sauf pendant la manifestation

Le tramway de Tours, lui, roulera normalement, sauf pendant la manifestation qui part de la place Jean Jaurès à 14H, demain. Pendant que les manifestants sillonneront le centre-ville, le tramway n'y passera pas. De 13H45 à 17H15, il circulera en tronçon, c'est-à-dire uniquement entre Vaucanson et la place Choiseul, au nord, et entre la gare de Tours et le Lycée Jean Monnet, au Sud.