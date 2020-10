Tours : des restaurateurs du centre-ville ont répondu à l'appel de Philippe Etchebest

Les cafetiers-restaurateurs de toute la France étaient appelés à faire du bruit à 11h45 ce vendredi et à arborer un brassard noir pour protester contre la fermeture totale de leurs établissements à Marseille et à Aix et la fermeture à 22h00 dans 11 métropoles. Le mouvement a été peu suivi à Tours.

Le mouvement de solidarité lancé par le chef Philippe Etchebest pour les restaurateurs de Marseille, Lille ou Paris a été suivi par quelques restaurants et cafés à Tours. Ce vendredi dès 11h45 ou midi, certains se sont rassemblés devant leurs portes avec un brassard noir au bras et pour faire du bruit en tapant sur des casseroles. Objectif: refuser la fermeture totale des établissements et la fermeture à 22H00 imposée par les préfectures sous la menace du Covid.

Place Jean Jaurès, à midi, ils sont sortis devant les portes de la brasserie O'Palais et ils ont tapé sur des casseroles. Les 8 serveurs de Laurent Helmstetter, le patron de la brasserie O Palais, très remontés contre les mesures anti-covid de fermeture

Une fermeture à 22h00 c'est carrément catastrophique car pour un établissement comme le nôtre il faut une heure et demi pour ranger tout le matériel. Si encore on nous mettait la fermeture à 23H00, cela changerait complètement la situation -Laurent Helmstetter, O'Palais

Brassard noir et casseroles devant la brasserie O'Palais © Radio France - Denis Guey

A 50 mètres de là, un autre concert devant le restaurant L'Annexe. Aux casseroles, Patrick Daget, le gérant, et ses 3 employés

On suit Philippe Etchebest! C'est pas normal ces fermetures. On tombe dans l'excès. C'est pas possible, on doit vivre, il y a d'autres maladies qui tuent plus que çà! -Patrcik Daget, gérant de l'Annexe

Direction place Plumereau où là aussi la solidarité s'organise. Comme au café le Temps des Rois tenu par Pierre-Henri Delmas, membre de l'UMIH, le principal syndicat de l'hôtellerie et restauration

Qu'on me montre vraiment que nous, bars et restaurants, alors qu'on applique les protocoles sanitaires à la lettre, alors qu'on met les distanciations sociales, qu'on nous montre que c'est nous qui sommes coupables de propager la Covid! -Pierre-Henri Delmas, UMIH

A Tours, cette action de solidarité lancée par Philippe Etchebest n'a pas rassemblé loin de là la majorité des professionnels. L'UMIH appelle à renouveler l'opération tous les vendredis à la même heure et aussi longtemps que nécessaire.