Tours : des vêtements rétro ou d'occasion à prix cassés dans les vestiboutiques de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge de Touraine organise jusqu'au 3 avril une grande braderie dans ses six vestiboutiques de l'agglomération tourangelle. Des vêtements triés, donnés parfois par des grandes chaînes, et qui font le bonheur des chineurs ou des personnes en situation de précarité, les étudiants notamment.

Il y en a pour toutes les tailles, pour tous les goûts. Depuis le 22 mars, et jusqu'au 3 avril, la Croix-Rouge de Touraine organise une grande braderie dans ses six vestiboutiques (La Membrolle-sur-Choisille, Luynes, St-Cyr, Tours, Fondettes et Joué-lès-Tours). "Il faut vider les stocks de la collection automne-hiver !" clame Liliane Lociciro, la directrice des actions sociales de l'association.

Des vêtements triés, donnés aussi par certaines grandes chaînes, qui trouvent preneur pour ceux qui achètent ici par conviction ou par nécessité, parfois les deux. "J'ai prix un sac, des chemises... au total huit articles pour un total de 10 euros" détaille Lucie, étudiante à Tours. A côté d'elle, Tiffany, étudiante en première année de psychologie, qui a 460 euros de ressources mensuelles : "je n'ai pas forcément les moyens de m'acheter des vêtements en magasin car c'est assez cher. Là j'ai pris un pull et une petite jupe, l'ensemble pour 3 euros. Je viens tous les mercredis, ça me remplit ma garde-robe." Les étudiants sont "nombreux" à venir constate Liliane Lociciro, "ils sont en difficulté financièrement mais il y a aussi le côté vintage des vêtements qui leur plaît." Les vestiboutiques sont accessibles à tout le monde, sans conditions de ressources.