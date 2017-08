Tours : deux médiateurs à la rencontre des jeunes dans les jardins publics du Sanitas

Deux médiateurs tournent tout cet été dans les jardins publics du quartier du Sanistas à Tours. Ils ramassent les déchets, tout en engageant la conversation avec les jeunes et les moins jeunes pour créer du lien.

Un sac poubelle dans une main, une longue pince pour ramasser les déchets dans l'autre, et le contact facile pour aborder les gens avec le sourire, qu'ils viennent de jeter un détritus par terre ou qu'ils soient simplement en ballade : voilà l'attirail nécessaire des deux médiateurs qui tournent tout l'été dans les jardins publics du quartier du Sanitas à Tours. Le ramassage des déchets est avant tout un prétexte : il s'agit d'un moyen d'aller au contact de la population pour favoriser le vivre ensemble, entre les personnes plus âgées qui recherchent le calme, les plus jeunes qui mettent parfois beaucoup d'animation, les plus petits qui sont simplement là pour jouer. La cohabitation n'est pas toujours facile, leur rôle est donc d'assurer le lien. Ils discutent avec certains jeunes pour faire diminuer un peu le volume de leur musique, demandent à une personne en scooter de quitter le jardin pour ne pas mettre en danger les enfants, ... Le tout dans le bonne humeur et la discussion, tout en ramassant les déchets et en sensibilisant tout le monde au fait qu'il y a des poubelles, et qu'un parc propre est quand-même bien plus agréable. Cette initiative de l'association Régie Plus est mise en place pour le deuxième été consécutif, financée par de l'argent public.

Lucien s'affaire au ramassage des déchets avant d'aller en discuter avec les jeunes juste derrière © Radio France - Kévin Blondelle

Faire remonter les difficultés de la population

Ces deux médiateurs sont aussi les yeux de Régie Plus. "Ils nous font remonter des problèmes techniques, par exemple les fontaines qui ne fonctionnent plus, ce qui pose problème par fortes chaleurs, on a notamment vu récemment des bornes incendie ouvertes en pleine rue, cela nous permet donc de comprendre pourquoi on en arrive là et de faire remonter le problème" témoigne Claire Coudasseau, directrice adjointe de l'association. "Et puis ils nous font aussi remonter leurs difficultés personnelles qui apparaissent parfois au fil de la conversation. Par exemple un groupe de jeunes qui ne parvient pas à trouver du travail, on peut ensuite les orienter vers les services compétents." Les deux médiateurs patrouilleront jusqu'au 15 septembre du lundi au vendredi. Régie Plus pourrait reconduire l'initiative l'an prochain, à condition d'obtenir une nouvelle fois les financements.