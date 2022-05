Tours : deux projets sont en lice pour devenir le futur Haut de la Tranchée

Beaucoup de vert, moins de béton. C'est ce qui ressort des deux projets qui sont en lice pour devenir le futur du Haut de la Tranchée, une zone du nord de Tours. Les deux plans ont été dévoilés ce vendredi 29 avril 2022 par le maire de Tours, Emmanuel Denis, et des habitants du quartier, regroupés au sein d'un comité créé pour l'occasion.

Du vert, des pistes cyclables, et des voies piétonnes au centres du projet

Ces deux moutures de la rénovation du Haut de la Tranchée ont été proposés par un comité de 110 personnes, pour beaucoup des habitants du quartier. La première version transforme la mairie désaffectée en commerces, bars, restaurants avec en prime une maison de la démocratie. Derrière ce bâtiment, l'école primaire Victor Hugo serait rénovée. En prime, les habitants qui ont façonné ce plan ont créé une tranchée verte avec une piste cyclable, une voie piétonne, entourés d'arbres avec un parc. L'objectif est de rendre cet endroit le plus vert possible.

Le but est le même dans la deuxième mouture de la rénovation du haut de la Tranchée. Son plan est presque similaire au premier projet, à quelques détails près. La "tranchée verte" passerait entre l'ancienne mairie désaffectée, et l'école primaire Victor Hugo. Résultat, l'établissement scolaire changerait un peu de configuration : sa cour serait séparée en deux pas les salles de classes. En prime, le plan prévoit de planter plusieurs espaces verts autour de la place de la Tranchée.

Des habitants impatients de voir le changement du Haut de la Tranchée

Ce sont les habitants du quartier qui ont façonné ces deux versions du haut de la Tranchée, façon de dire qu'ils veulent voir les choses changer dans leur quartier. "Quand on a, sur le parvis, ces bâtiments qui sont murés depuis des années, c'est franchement super triste, estime Vincent Guignard, un riverain. On a des mètres cubes de béton, au niveau du rond-point, c'est vraiment disgracieux." A rebours de ça, le nouveau plan met en valeur "la végétalisation, il faut que sur la place il y ait plus de verdure", poursuit le riverain du haut de la Tranchée.