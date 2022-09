Le pouvoir d'achat au cœur du forum des associations sportives et artistiques "Tours en fête"

L'évènement "Tours en fête" regroupe en 2022, pour la première édition, "Sport'Ouvertes" et le forum des associations. L'occasion de discuter prix des licences de sport avec les bénévoles et pouvoir d'achat pour les activités artistiques avec les familles.

Après la rentrée scolaire, "Tours en fête" accueille ce dimanche 11 septembre 2022 les inscriptions pour la rentrée sportive et/ou artistique, autour du lac de la Bergeonnerie. Se posent alors les traditionnelles questions dans les allées et entre les stands : plutôt rugby ou handball ? tir à l'arc ou water-polo ? Peu importe si le choix final se porte sur le théâtre ou le volley-ball, toutes ces activités ont un prix.

240 organisations locales ont investi "Tours en fête" 2022. © Radio France - Lisa Guinic

Les parents tourangeaux sont divisés sur cette question de la place à faire dans le budget familial pour pratiquer la natation ou le chant. Maya, 5 ans, veut faire de la danse africaine pour sa première activité sportive. Audrey, sa maman, est prête à quelques concessions. "Je ne me pose pas la question : si elle veut s'épanouir, nous allons faire quelques autres petites restrictions, confie-t-elle. Nous voulons qu'elle se fasse plaisir."

L'importance de la pratique sportive

Même investissement pour Claire, la maman d'Eléonore. La petite fille de 11 ans veut s'essayer à de nouveaux murs d'escalade. "Le sport est important, affirme Claire. Nous pouvons revoir les priorités, _si c'est une activité dans laquelle elle se sent vraiment bien." "L'idée est de la soutenir : si elle aime l'escalade et que l_'on doit faire un petit effort, nous le ferons", renchérit-elle.

L'escalade a conquis petis et grands lors de forum des associations sportives. © Radio France - Lisa Guinic

Meryem, maman d'un garçon de 5 ans et d'une fille de 2 ans, s'interroge davantage, de son côté. "Vu que tout augmente, se lance la jeune femme en souriant, on va peut-être regarder". "Pour l'instant, c'est le seul enfant [à pratiquer un sport], éclaire Meryem en désignant son fils Ismaïl, nous pouvons donc nous permettre qu'il choisisse l'activité qu'il veut." "Quand il y aura la deuxième, on se posera peut-être plus de questions", poursuit-elle. Pour Ismaïl, ce sera donc basket cette année.

Une seule activité pour rentrer dans le budget

Enzo, 12 ans, se rapproche lui du stand de badminton mais pas sûr qu'il puisse aussi continuer l'escalade : "Budgétairement non", avance Franck, son papa. "Nous avons deux enfants. L'escalade est quand même à un prix très élevé, donc badminton et escalade font beaucoup", motive-t-il.

Elodie s'essaie au tir-à-l'arc. © Radio France - Lisa Guinic

Du côté des professionnels, l’inflation aussi génère un véritable dilemme. Beaucoup de clubs sont étranglés entre une hausse de leurs dépenses et un tarif à fixer, sans pour autant perdre des adhérents. L'Ardente de Tours a essayé de miser sur un compromis.

Prix de l'énergie à la hausse

Roger Delissus est le président de la section football : "Nous avons été obligés [d'augmenter le tarif de la licence] par rapport à la problématique actuelle." L'association réalise des déplacements et donc avec "le prix de l'essence qui augmente, le prix des assurances, le prix des locaux", pas d'autre choix, conforte le coach de football, que de revoir l'adhésion.

Quinze euros supplémentaires environ, pour atteindre les 145 euros par an. "Nous ne voulions surtout pas trop augmenter, pour éviter de perdre un des licenciés. Nous avons fait au plus juste". Les parents de l'Ardente de Tours semblent comprendre : le club n'a perdu aucun poussin.