Tours : entre 600 et 800 offres à pourvoir lors du forum pour l'emploi

Si vous cherchez un travail actuellement, vous trouverez peut-être votre bonheur au forum pour l'emploi organisé à l'hôtel de ville de Tours, ce mercredi 29 septembre, de 9h à 17h30. Entre 600 et 800 offres d'emploi seront proposées par près de 60 entreprises de huit secteurs d'activités différents.

Cela va de la restauration, au BTP en passant par le transport logistique, un milieu sous tension actuellement. Comme chez nos voisins britanniques, le secteur est confronté à une pénurie de chauffeurs routiers. Selon l'Union TLF, qui regroupe plusieurs entreprises, entre 40.000 et 50.000 offres d'emplois sont à pourvoir actuellement en France.

Il faut amener son CV

L'entreprise STEFF Tours Transport, qui sera présente au forum pour l'emploi, souhaite par exemple recruter une dizaine de conducteurs en CDI et une vingtaine en contrat d'apprentissage. "Le métier de chauffeur routier n'a pas été très reconnu et valorisé ces dernières années, reconnait la responsable des ressources humaines, Mathilde Lottin. Nous avons toujours une légende urbaine qui montre le conducteur qui va partir sur les routes la semaine entière, qui va faire énormément d'heures et qui ne trouve pas d'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C'est aussi pour ça que nous sommes présents."

Un espace dédié à l'intérim sera également proposé sur le boulevard Heurteloup. Les candidats à la recherche d'un emploi doivent impérativement amener leur CV. Et mieux vaut plusieurs exemplaires qu'un seul.