Tours : environ 2.000 à 2.500 personnes défilent dans les rues contre le pass sanitaire

Les manifestants sont en passe de rejoindre la gare de Tours via le bd Heurteloup

Troisième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Environ 2.000 à 2.500 personnes ont manifesté en déambulant dans les rues de Tours ce samedi 31 juillet. Comme les samedis précédents, le cortège est parti de la place Jean Jaurès en direction de la rue Nationale puis rue des Halles pour rejoindre ensuite la place Plumereau et poursuivre par la rue du Commerce, la rue Colbert avant de rejoindre la préfecture et de redescendre vers la gare de Tours avant de rejoindre l'hôtel de ville.

Comme les deux précédents samedis, la manifestation n'a pas été déclarée en préfecture et le dispositif policier mis en place a permis d'interrompre la circulation au fur et à mesure du défilé qui s'est déroulé dans le calme et sans incident au son de slogans tels que "liberté, liberté"...