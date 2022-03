Tours : 220 retraités ont manifesté pour la revalorisation de leur pension

Drapeaux CGT, FO, FSU ou Solidaires sur l'épaule, 220 retraités ont manifesté dans les rues de Tours ce jeudi 24 mars, selon la police. "Macron casse les retraités", "Non à la CSG" sont quelques uns des slogans qui ont raisonné de la rue Nationale à la préfecture d'Indre-et-Loire.

"On voit notre pouvoir d'achat fortement baisser"

Au milieu du cortège, José et Annie, un couple de retraités, manifeste ensemble. "Depuis cinq ans [qu'on est à la retraite], on voit notre pouvoir d'achat fortement baisser, et depuis deux ans par la cotisation CSG haineuse", dénonce José, ancien technicien supérieur dans un laboratoire.

En cinq ans, ma pension de retraite a augmenté de neuf euros par mois. Macron nous punit parce qu'on est retraité.

Sa femme, Annie, a été secrétaire comptable puis responsable de magasin. Elle touche 1.000 euros de retraite par mois. "On considère les retraités comme des nantis, se désole-t-elle, parce qu'on est payé sans travailler. Mais je pense qu'on a payé suffisamment nos retraites en travaillant, durement et consciencieusement. On n'est aucunement récompensé."

"Depuis qu'il y a la hausse des carburants, on ne sort plus"

Joël et Annick, corpopétrussiens, ont 65 et 71 ans. Lui était chaudronnier, elle standardiste en mairie. Avec l'inflation, ils n'ont plus de quoi se faire plaisir. "On se prive pour aller au ciné ; les restaurants, ce n'est même pas la peine d'en parler", explique Joël.

On économise le peu qu'on a pour aller en vacances deux semaines par an, et le reste du temps, on reste chez nous

Ils sont venus de Saint-Pierre-des-Corps à pied. "Depuis qu'il y a la hausse des carburants, on ne prend plus la voiture, on ne sort plus", ajoute Annick.

"Il faut de l'embauche dans les EHPAD, c'est scandaleux"

Les retraités manifestent aussi pour de meilleures conditions de vie dans les maisons de retraite. Chantal, 70 ans, a été choquée par les révélations sur l'entreprise Orpea notamment : "il faut de l'embauche dans les EHPAD, car c'est scandaleux. Même dans les maisons de retraite qui sont chères, ils ne sont pas protégés, c'est honteux."

L'intersyndicale demande la création de 300.000 postes dans le secteur médico-social, 200.000 dans les Ehpad et 100.000 dans l'aide à domicile.