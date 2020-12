Tours : environ 400 cafetiers, restaurateurs et patrons de discothèques manifestent

350 à 400 personnes ont manifesté ce mardi après-midi à Tours, à l'appel de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie. Après plusieurs mois de fermeture, ils demandent plus d'aides financières et la mise en place d'un plan de relance.

Entre 350 et 400 personnes ont manifesté mardi après-midi à Tours à l'appel de l'UMIH, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie. Un défilé pour demander qu'on les laisse travailler, ou, à défaut, davantage d'aides financières et la mise en place d'un plan de relance pour les bars, restaurants, discothèques, fermés depuis des mois.

Dans le cortège, quelques salariés mais surtout beaucoup de chefs d'entreprises : dix mois de fermeture pour les discothèques, cinq mois d'inactivité sur l'année pour les bars et restaurants, c'est trop pour ces petits patrons qui ne touchent pas le chômage partiel, contrairement à leurs salariés. "On passe notre temps à jongler avec notre trésorerie. On avance du chômage partiel qui n'est remboursé que quelques jours plus tard. C'est très compliqué" explique le patron d'un bar de Tours avec deux salariés. "Le virus est là, on ne le nie pas, mais des chefs d'entreprises sans salaire depuis aussi longtemps, vous croyez que c'est compréhensible? Non. On ne pourra pas continuer comme ça très longtemps" ajoute une autre, d'autant que la fermeture des établissements fait souffrir aussi tous les sous-traitants.

"On peut comprendre ce qui se passe au niveau sanitaire, mais économiquement, ce n'est pas compréhensible du tout. Quand on est jeune entrepreneur, on n'a droit à rien". Une restauratrice de Tours

Léa a ouvert avec son mari un restaurant à Tours-Centre, en mars 2019. Un des trois salariés vient d'être licencié économique, les deux autres sont en chômage partiel. Le restaurant vient d'arrêter la vente à emporter, plus assez rentable, et Léa et son mari ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit à davantage d'aides pour tenir : "On vit avec un assedic de 1 000 euros pour une famille de trois personnes. On donne des aides aux chômeurs, aux gens au RSA et aux salariés, bien sûr, mais nous qui ne sommes ni chômeurs, ni au RSA, ni salariés, mais jeunes entrepreneurs, on n'a rien. On pourrait avoir ces fameuses primes de précarité, par exemple, mais on a rien".

Selon l'UMIH, deux établissements sur trois pourraient définitivement fermer l'an prochain