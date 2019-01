Tours, épicentre régional de l'acte XII des gilets jaunes samedi 2 février

Indre-et-Loire, France

Tours sera le samedi 2 février le point de ralliement des gilets jaunes du grand-ouest, comme Bourges l'a été le 12 janvier dernier. On avait compte plus de 12.000 manifestants pour cet acte IX. La confirmation est venue en ce lundi midi sur le compte facebook des gilets jaunes d'Indre-et-Loire Colère 37. Des gilets jaunes de Bourges, Angers, Châteauroux, Saumur, Nantes, Cholet, Rennes, Blois, Poitiers et Laval sont attendus. Les organisateurs attendent entre 6.000 et 10.000 personnes au départ de la place Jean Jaurès en début d'après-midi.

Le tract diffusé sur les réseaux sociaux pour l'acte XII régional des gilets jaunes - @Colère37

"La manifestation aura lieu, autorisation ou non de la préfecture" annonce l'un des gilets jaunes tourangeaux. Il espère faire venir à Tours l'une des figures du mouvement, Eric Drouet, ce samedi. Pour l'instant, il n'a pas eu de réponse.