Tours : fin de la grève des agents municipaux qui obtiennent des hausses de salaires

Après deux mois de mobilisation et des grèves perlées, les agents municipaux de la ville de Tours ont obtenu des hausses de salaires, allant de 80 à 120 euros nets mensuels, plus une prime pour le mois de juillet, en compensation de la fin de leurs jours d'ancienneté.

Les organisations syndicales et le maire de Tours, Emmanuel Denis, se sont retrouvés ce mardi 28 juin, pour signer un protocole d'accord de fin de grève. Le texte signe donc la fin du mouvement des agents municipaux, entamé le 5 mai et ponctué de sept journées d'action, pour réclamer une hausse des salaires, en compensation de la perte de leurs jours d'ancienneté - entre un et cinq selon les agents. La Ville avait en effet décidé de les supprimer pour se mettre en conformité avec une loi de 2019, qui impose que les fonctionnaires travaillent 1.607 heures par an.

Les deux assemblées générales ont adopté la proposition de la mairie de Tours, à savoir une hausse de salaire de 120 euros nets par mois pour les agents de catégorie C (ceux qui sont les moins bien rémunérés), de 100 euros pour la catégorie B et de 80 euros pour la catégorie C. La hausse du point d'indice des fonctionnaires fixée par le gouvernement à 3,5 %, ce mardi, est comprise dans cette revalorisation salariale généralisée, effective à partir de juillet. La Ville précise que "c'est la mesure la plus forte jamais prise par la collectivité en matière de rééquilibrage salarial et de pouvoir d'achat des agents".

Une indemnité de 100 euros par jour d'ancienneté perdu

À cela s'ajoutent une prime exceptionnelle de 300 euros pour le mois de juillet pour tous les agents et une indemnité de 100 euros nets par jour d'ancienneté perdu, pour ceux qui bénéficiaient de l'ancien dispositif. La mairie tourangelle accorde également deux jours de réduction du temps de travail à 1.100 agents de la Ville et 280 du CCAS qui ont un travail considéré comme pénible, à partir de 2023.

Pour la mairie, cet effort financier se chiffre à hauteur de 4,2 millions d'euros en 2022 et à près de 7 millions à partir de l'an prochain.