Tours : grande collecte solidaire de portables usagés pour être reconditionnés ou recyclés

Il y aurait près de 50 millions de téléphones portables inutilisés dans nos tiroirs. Entre ceux aux écrans cassés, les trop vieux ou les buggés... difficile de savoir quoi en faire, à part les remplacer. Mais il existe peut-être une autre solution, plus écolo et plus solidaire.

Collecte à Tours

Ecosystem, un organisme à but non lucratif, lance une grande opération de collecte sur toutes les villes étapes du Tour de France. Les portables usagés peuvent être déposés dans des points de collecte, ou envoyés par le biais du site jedonnemontelephone.fr, jusqu'au passage des coureurs cyclistes le 1er juillet.

Les portables récupérés seront soit recyclés par Ecosystem, soit reconditionnés. Une centaine de ces portables remis à neuf seront distribués par l'association tourangelle "Espace Passerelle" dans les quartiers prioritaires de la métropole.

Jérémie Roy soutient l'oppération

Jérémie Roy, ambassadeur du projet et ancien coureur cycliste du Tour de France, avait déja donné 5 téléphones l'année dernière. "Cette année, certains m'en ont donné en plus, donc j'en ai déja une dizaine pour la collecte" explique t-il.

Dix points de collecte dans la métropole de Tours, jusqu'au 1er juillet.

Hôtel de Ville de Tours, 1- 3 rue des Minimes – 37 000 Tours

La TriMobile (voiture de collecte itinérante) - calendrier des passages en cliquant ici

Déchèterie La MILLETIERE – 8 rue de l’Aviation – 37100 Tours

Déchèterie La GRANGE-DAVID – Rue des Montils – 37520 La Riche

Déchèterie La HAUTE LIMOUGERE – 2 rue Haute Morienne – 37230 Fondettes

Déchèterie Les AUBUIS – rue Paul Langevin – 37550 Saint-Avertin

Déchèterie Le BOIS DE PLANTES – ZI Bois de Plantes – 37700 Saint-Pierre-des-Corps

Déchèterie de JOUÉ-LÈS-TOURS – 5 rue de Prony – 37300 Joué-Lès-Tours

Déchèterie du CASSANTIN – ZA du Cassantin – 37390 Chanceaux/Cho

Et uniquement le 25 et 26 juin 2021 (pour les portables, mais aussi les ordinateurs et tablettes)