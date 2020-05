Après deux mois de fermeture, les magasins Ikea rouvrent partout en France et donc aussi chez nous à Tours dès le 25 mai. L'enseigne a mis en place de nombreuses mesures de protections et va notamment limiter le nombre de clients dans ses boutiques.

Tours : Ikea rouvre le 25 mai avec port du masque obligatoire et des mesures sanitaires strictes

Les magasins Ikea se déconfinent et annoncent la réouverture de leurs portes le 25 mai prochain partout en France et donc aussi en Indre-et-Loire. Toutes les boutiques sont préparées, les postes de travail adaptés et des flux de circulations mises en place pour les clients.

Notez bien qu'il sera obligatoire de porter un masque, le nombre de personnes est limité dans les magasins. Il faudra aussi observer un 1,5 mètres de distance entre chaque clients. Il y aura aussi des marquages au sol, du gel hydroalcoolique sera aussi à disposition et les surfaces régulièrement nettoyées.

L'espace enfants et les restaurant resteront fermés mais une offre à emporter sera disponible dans l’espace bistro.

Les mesures sanitaires prises par Ikea pour la réouverture des magasins le 25 mai - Ikea

Les livraisons partout en France seront assurées.