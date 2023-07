Tours : il ouvre une cagnotte pour aller jusqu'à Bratislava à vélo et parler du diabète

Le diabète de type 1 est une forme plus rare du diabète. Cette maladie auto-immune concerne 10% des personnes diabétiques. Pour faire connaître un peu plus cette maladie, deux jeunes se lancent dans une aventure. Lancelot et Youenn partent le 28 juillet à Bratislava en Slovaquie.. à vélo !! Ils vont donc traverser l'Europe au départ d'Annecy.

L'objectif est d'arrivé là-bas en deux semaines. Et comme le raconte Lancelot, originaire de Tours, ce n'est pas le diabète qui les arrêtera, "il y a 50 ans, la maladie ne se traitait pas de la même manière. C'était un traitement qui était beaucoup plus lourd. Aujourd'hui, on a le petit patch blanc qui permet d'avoir un quotidien semblable à une personne normale."

L'idée de cette aventure, c'est donc de prouver qu'une personne diabétique de type-1 peut faire "comme tout le monde", à un détail près qu'il faudra garder un œil sur régulièrement sa glycémie*, "il va y avoir une surveillance de la glycémie à faire comme dans la vie de tous les jours. Sauf que là, effectivement, pendant un effort sportif, il faut être d'autant plus rigoureux par rapport à sa glycémie pour éviter de faire une hypoglycémie, donc, de manquer de sucre dans le sang et de risquer le malaise."*

"Allez chercher les projets qui vous font rêver"

Avec ce voyage, Ewan et Lancelot veulent lancer un message d'espoir aux diabétiques. "L'objectif, c'est aussi de pouvoir partager un message à tous les diabétiques, à ceux qui ont peur de se lancer dans des projets à cause de leur diabète. Leur passer un vrai message de soutien et de les encourager, challengez-vous, et puis allez chercher les projets qui vous font rêver!" Parole d'un sportif engagé qui a déjà traversé la France à vélo pour parler du diabète. Les deux jeunes qui prennent aussi l'exemple du chanteur Elvis, aussi diabétique de type-1.

Et en attendant le départ, les deux étudiants ne sont pas contre un coup de pouce : ils ont monté une cagnotte en ligne pour financer une partie du voyage. Très connectés, les deux sportifs sont présents sur les réseaux sociaux où ils racontent leur périple et sa préparation.