Tours : installation d'une 2ème grue rue Nationale

Dans le cadre du projet d'aménagement du haut de la rue Nationale à Tours, une deuxième grue a été installée du côté du musée du compagnonnage. Le projet prévoit à terme 2 hôtels Hilton de 171 chambres au total et 3.341 m2 de surfaces commerciales. Livraison en janvier 2021.

Tours, France

Dans le cadre du projet de réaménagement du haut de la rue Nationale, projet qui selon l'opposition a été retardée inutilement par le maire Christophe Bouchet, une deuxième grue a été installée mardi annonce la mairie de Tours, du côté du musée du compagnonnage. Dans cette partie, la partie est, la ville prévoit d'installer un bâtiment neuf de 4.975 m2 avec un hôtel Hampton (marque d'hôtels haut de gamme enregistrée par Hilton) 3 étoiles de 71 chambres, comprenant un office de restauration et au RDC, un espace de restauration "Peak Surf" de 2340 m2. Il y aura aussi 4 surfaces commerciales de 1.591 m2, et la boutique d'accès au compagnonnage de 120 m2.

A l'ouest, du côté du CCCOD, l'opération prévoit un bâtiment neuf de 5.584 m2 avec un hôtel Hampton 4 étoiles de 100 chambres avec office de restauration. Il y aura aussi dans ce bâtiment une salle de fitness sur 3.834 m2, des surfaces commerciales divisées en 5 lots, sur 1.750 m2.

Le chantier doit durer 24 mois. La fin des travaux de gros ouvres est prévue pour janvier 2020. La livraison, le 31 janvier 2021. Le projet au total compte 11.200 m2 de surfaces, dont 3.341 de surfaces commerciales.

Le maire de Tours à Bordeaux pour se rendre compte par lui même

La mairie de Tours précise que le maire de Tours s'est rendu lundi à Bordeaux pour "étudier avec Eiffage un hôtel Hilton dont l'exploitant, Naos, est le même que pour la ville de Tours". Le communiqué précise que la ville travaille à un projet plus global intégrant dans le haut de la rue Nationale, un bâtiment jumeau à la bibliothèque centrale et la requalification de la Place Anatole France et des bords de Loire. Un projet conçu avec l'agence TER qui a remporté la consultation de maîtrise d'oeuvre.