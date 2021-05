Tours : l'annulation de la Marche des Fiertés LGTBI ce samedi frustre bon nombre de participants

Pour la deuxième année consécutive il n'y aura pas, ce samedi 15 mai, de Marche des Fiertés LGBTI à Tours. L'an passé, elle avait été annulée en raison de la crise sanitaire. Cette fois, c'est sur la polémique autour d'une zone non-mixte dans le cortège interdite aux personnes blanches que la marche de soutien aux LGBTI et contre le rejet de toute forme de discrimination a été suspendue.

En 2019 environ 4 000 personnes avaient défilé dans les rues depuis le château de Tours, plus généralement le cortège est composé chaque année en moyenne de 1 500 à 2 000 personnes. D'où la déception de nombreux participants comme Michel qui a l'habitude de venir chaque année depuis le département voisin de l'Indre :"Nous venons à Tours comme nous allons aussi sur d'autres Marches des Fiertés, nous venons entre amis en général en covoiturage. C'est très frustrant puisque les manifestations précédentes il n'y avait pas eu de tentative d'exclusion ou de limitation des uns ou des autres. Avec la pandémie de l'an dernier, c'était d'autant plus intéressant de se retrouver ce 15 mai à Tours pour montrer que nous sommes là et voir un renouveau de la militance et de la défense de nos droits".

Cette Marche des Fiertés LGBTI devait être la 15e édition cette année si l'on excepte l'édition de 2020.