Tours : l'association Active installe une friperie éphémère à la faculté de médecine

Une collection Printemps-Été, plutôt vintage, choisie spécialement pour les jeunes. Et des prix solidaires : entre 50 centimes et 10 euros le vêtement.

Alors que la précarité chez les jeunes augmente*, l'association Active, qui récolte les dons de vêtements et d'objets en Touraine, organise des friperies solidaires dans les établissements d'enseignement supérieur. Après la fac des Tanneurs et l'IUT notamment, bénévoles et salariés se sont rendus ce mercredi 6 avril à la faculté de médecine de Tours, boulevard Tonnellé. L'occasion pour les carabins de renouveler leur garde-robe pour l'été, à prix mini et en préservant la planète.

Une pause plaisir au milieu d'un emploi du temps très chargé

Pour une fois à l'heure de la pause café, Amélie passe en revue les cintres, et pas les feuilles de cours. Dans son sac en papier, cinq articles : "j'ai acheté deux robes pour cet été, une robe un peu plus chaude pour cet hiver, un chemisier et une jupe ; j'en ai eu pour 25 euros."

En quatrième année de médecine, elle a très peu de temps pour faire les boutiques. "Je travaille dans une salle à la fac toute la journée, c'était l'occasion de descendre une heure dans le hall."

L'initiative de l'association Active c'est vraiment top.

Des prix adaptés au budget étudiant

Il s'agit d'une friperie solidaire, et non d'une friperie de ville, qui fonctionne comme une entreprise. Les prix sont donc beaucoup plus bas, entre 50 centimes et 10 euros le vêtement. Cela fait la différence, pour Emma. "À Tours, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de friperies avec des budgets abordables."

Là je suis étonnée, ce n'est pas trop cher.

Un geste écologique

Il n'y a pas que des vêtements à vendre. Des polycopiés sous le bras, Louise fouille dans la boite à livres. Elle a l'habitude de fréquenter les friperies, pour des raisons écologiques. "On sait que la production de vêtements n'est pas locale, qu'ils viennent de l'autre bout du monde, donc que ce n'est pas écologique."

Si ce sont des vêtements déjà utilisés et qui sont en bon état, autant s'habiller avec du déjà fait.

L'objectif de cet évènement est double explique Tahina Baglan, responsable de la friperie éphémère. "Le but c'est de faire découvrir à la fois notre association, et que les étudiants puissent profiter de mode, à disposition, pas trop chère."

Une démarche sociale

L'association Active accompagne des salariés en réinsertion professionnelle, majoritairement des femmes. Ce sont elles qui ont trié ces vêtements, les ont choisi pour les étudiants et aident à leur vente. "J'ai deux salariés avec moi aujourd'hui, ça leur permet de rencontrer d'autres types de public, voire d'autres types de ventes et se préparer à leur futur métier", explique Tahina Baglan.

L'association Active reçoit environ une tonne de vêtements par semaine. Si vous souhaitez donner ou acheter des vêtements à bas prix, les deux boutiques à Tours et à La Riche sont ouvertes du mardi au samedi. Pour acheter : du mardi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 13h. Pour donner : le mercredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 13h.

*Le taux de pauvreté des 18-24 ans a augmenté de plus de 50% en 16 ans (8% en 2002 contre 12,5% en 2018), selon les derniers chiffres de l'Observatoire des inégalités.