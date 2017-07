Tours : l'aviation d'affaire en forte hausse ces dernières années

L'aéroport de Tours a dévoilé mercredi ses chiffres en ce qui concerne les vols d'affaires. Il y a eu 1600 passagers d'affaires en 2016. Un chiffre qui pourrait être pulvérisé cette année, avec pour le moment une hausse de 90 %. Ces passagers d'affaire sont surtout Américains, Asiatiques et Russes.

Si l'aviation d'affaires avait bondi de 45 % en 2016, avec 1600 passagers, l'aéroport de Tours s’apprête à vivre une nouvelle année record dans ce domaine. Lorsque l'on compare les chiffres Janvier-Juin 2016 à ceux de Janvier-Juin 2017, on voit cette année une hausse de 90 % du nombre de passagers d'affaires. Une hausse qui s'explique facilement pour Philippe Thibaut, directeur de l'aéroport : "Cela prouve le dynamisme et l'attractivité de notre territoire."

Tourisme, business et immobilier

La majorité de ces passagers d'affaires en Touraine proviennent de l'international. Ils sont majoritairement Américains, Asiatiques et Russes. Ils viennent dans la vallée de la Loire pour trois raisons : le tourisme (châteaux de la Loire, gastronomie, caves à vin), l'immobilier (achat de propriété) et le commerce (la vente et l'achat de produits en grande quantité).

L'aéroport de Tours a inauguré ce mercredi un salon d'affaires dans ses locaux. Il a pour but d'accueillir au mieux les voyageurs qui privilégient le jet privé aux avions classiques.