Tours : l'enseigne Auchan met un coup de projecteur sur ses producteurs locaux

Quand la grande distribution met à l'honneur ses producteurs locaux. Depuis longtemps déjà les enseignes de la grande distribution essayent de se démarquer en mettant en avant dans leurs rayons les productions locales (départementales ou régionales). Faute de salon de l'agriculture depuis deux ans et pour fêter ses 60 ans, l'enseigne Auchan a décidé de donner un coup de projecteur aux producteurs qui fournissent tout ou partie de leurs produits à l'enseigne.

Ce mercredi 21 juillet, une quinzaine de producteurs se sont installés sous des petits chapiteaux sur le parking de Auchan Tours nord. Producteurs de lait, de fromages, de biscuits, de vins, de miel, de conserves etc...sont venus présenter leurs produits aux consommateurs mais pas le moindre maraîcher sur place qui est pourtant l'une des spécificités de la Touraine.

La grande distribution a aidé certains producteurs à passer la crise sanitaire

Soraya Boucher productrice de vin à Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil (domaine le Bois Mayaud) travaille depuis 15 ans avec Auchan. "sans eux, nous aurions mis la clé sous la porte en raison de la Covid" explique t-elle. "Cela a assuré entre 40 et 50% de notre chiffre d'affaires, nous étions contents de les avoir, cela a pu assurer notre fonctionnement et nos salaires". L'intérêt selon elle est de travailler en direct avec l'enseigne. "L'enseigne nous demande quel est notre souhait pour l'année qui vient en terme de quantité, de prix, c'est le genre d'avantage que l'on a pas lorsqu'il s'agit de passer par un grossiste, là nous avons un marché qui est sûr, qui est stable, il y a un respect du produit et de son prix de revient. Nous vendons nos vins au juste prix et l'enseigne ne prend pas de grosses marges."