Tours : l'extension des terrasses des restaurants prolongée jusqu'au printemps 2021

Cette mesure qui avait été prise temporairement pour permettre aux commerçants, gratuitement, d'accueillir plus de consommateurs malgré la distanciation liée à la Covid va donc perdurer tout l'hiver et elle pourrait même devenir définitive. En tout cas c'est à l'étude pour le maire de Tours Emmanuel Denis.

Cette mesure d'extension des terrasses prolongée jusqu'au printemps ne reçoit que des louanges des commerçants tourangeaux et aussi des consommateurs. Christophe Julien par exemple, le patron du restaurant New Lita, place Jean Jaurès.

C'est une très bonne chose et j'espère que les restaurants et cafés qui ont des places de terrasses sur les parkings vont les garder constamment car çà embellit notre ville, ces terrasses ont toutes été fleuries -Christophe Julien, patron du New Lita