Tours : la boutique de la CFDT a accueilli 3 350 tourangeaux en deux ans

La CFDT est en pleine opération séduction depuis le début de la semaine. Partout en France, le syndicat a ouvert 500 points d'accueil pour aller au devant des salariés déboussolés par la crise du Covid. L'opération s'appelle "Réponses à emporter". A Tours, le point d'accueil c'est la boutique de la CFDT qui est installée place Jean Jaurès depuis 2018. En deux ans, cette boutique a déjà accueilli 3 553 personnes qui sont venues parler de leurs problèmes individuels dans les entreprises, car la CFDT veut sortir des sentiers battus des conflits collectifs du travail.

Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est venu témoigner à Tours, ce jeudi, de l'importance de ce syndicalisme de proximité. Il a donné des exemples des inquiétudes exprimées par les salariés à la boutique de la CFDT.

On vient nous voir pour des questions de contestation du contrat de travail, pour des heures supplémentaires non payées, des conditions de travail dégradées. Ces rencontres, c'est un recueil de vie, tout ce qui fait la vie des travailleuses et travailleurs d'aujourd'hui -Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT